В Башкирии легковушка вылетела с моста: водитель погиб на месте

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня вечером, 16 ноября, около 17:00 часов в Благоварском районе Башкирии произошло жуткое ДТП. На 1378 километре трассы Самара-Уфа Челябинск по предварительным данным на мосту реку Чермасан опрокинулся ВАЗ-2107. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, в автомобиле находился только водитель – 35-летний житель Кумертау. В результате аварии мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Как отметили в дорожной полиции, сейчас на месте работают полиция и другие дорожные службы. Причины и подробности аварии уточняют инспекторы.

«Комсомолка» приносит соболезнования родным и близким погибшего.