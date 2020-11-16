Гидрометцентр обещает Башкирии отрицательные аномалии

На Башкирию обрушились настоящие зимние холода Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Башкирии на текущей неделе может преподнести аномальные сюрпризы.

По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Приволжском федеральном округе, в состав которого входит и республика, возникнут отрицательные аномалии. Это значит, что температура воздуха упадет ниже прошлогодних значений за тот же период.

– В целом в России погода будет неоднородная, – сказал специалист в беседе с ТАСС. Он отметил, что на азиатской территории температура будет на 12-20° выше нормы, на севере европейской части страны – на 4-8°, на юге – на 4-8° ниже нормы.

Башгидромет прогнозирует, что этой ночью столбики термометров в Башкирии покажут -14, -19°, а местами и вовсе -22,-27°. Днем 17 ноября потеплеет до -6,-11°. Затем температура в республике начнет медленно повышаться:

– 18 ноября: ночью -14,-19°, местами -22,-27°, днем -6,-11°;

– 19 ноября: ночью -11,-16°, местами -17,-22°, днем -3,-8°.