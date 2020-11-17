Уфимку в живот ударил сожитель: женщину повезли в больницу спустя почти сутки

Полицейские задержали сожителя пострадавшей

В Уфе 39-летнюю горожанку ударил ножом сожитель. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Полицейские узнали о происшествии через медиков. В одну из больниц столицы Башкирии в полночь 15 ноября была доставлена пьяная пациентка с проникающим ранением брюшной полости. Сотрудникам она сказала, что была ранена почти 20 часов назад – ее на улице Ахметова ударил ножом неизвестный. Каким образом пострадавшей удалось спокойно прожить с тяжелым повреждением столько времени, собеседник не уточнил.

Следственно-оперативная группа тем временем выяснила, что потерпевшая знала нападавшего – он был ее сожителем. Правоохранители доставили 32-летнего подозреваемого в нетрезвом состоянии в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанный, к слову, ранее уже был судим – за «незаконное проникновение в жилище»