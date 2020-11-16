Сельскозяйственная земля под Уфой оказалась испорчена тяжелыми металлами

фото: Россельхознадзор РБ

Сельскозяйственная земля в Николаевском сельсовете Уфимского района Башкирии оказалась испорчена тяжелыми металлами. Об этом сообщил региональный Россельхознадзор.

Специалисты ведомства обнаружили иловый осадок с очистных сооружений на двух участках по 5,5 и 37 гектаров. Анализ, проведенный лабораторией Россельхознадзора, показал, что земля испорчена. В ней выявлены кобальт, цинк и нитраты.

Сейчас управление надзорного ведомства ищет конкретных виновных. Результаты осмотра земли направлены в правоохранительные органы.