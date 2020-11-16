Птичий грипп в Башкирии не зафиксирован – Минсельхоз

Птичий грипп был обнаружен рядом с Башкирией - в Челябинской области и Татарстане Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Башкирии не зафиксирован птичий грипп, несмотря на очаги заболевания в Челябинской области и Татарстане. Об этом 16 ноября на оперативном совещании в местном правительстве сообщил глава Минсельхоза Ильшат Фазрахманов.

– У нас мобилизованы все ветеринарные службы. Весь падеж [птиц], который сейчас по республике собираем, пока отрицательный. У соседей увеличивается количество, но мы пока держим оборону. Также ушли перелетные птицы – в связи с холодом, – сказал министр.

Глава республики Радий Хабиров предложил жителям забивать птицу в качестве мер защиты: «У нас и крупные фермы есть. Не дай бог, если в республику зайдет, – это будет тяжелый ущерб». Об ущербе, который птичий грипп может нанести Башкирии, «КП-Уфа» писала в отдельном материале.