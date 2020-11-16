Блогер из Башкирии, ставший инвалидом в армии, объяснил, как борется с коронавирусом

Фото: https://www.instagram.com/rustam_nabiev92/

Уфимский блогер Рустам Набиев рассказал, что заболел коронавирусом.

Уфимец Рустам Набиев, потерявший ноги после обрушения казармы в Омске, заявил, что сдал положительный тест на коронавирус. Молодой человек объяснил, что чувствует себя хорошо – по всей видимости болезнь проходит у него в легкой форме.

- Я сдал положительный тест на ковид. Сейчас нахожусь на самоизоляции. Бывают головные боли, температуры нет. Запахи и вкусы частично чувствую. Пью воду, витамины и противовирусные. Несколько раз в день измеряю содержание кислорода в крови и пульс. Все хорошо у меня! – объяснил Рустам.

Напомним, что после трагедии в Омске Набиев ведет активный образ жизни – занимается спортом, воспитывает двух дочек и рассказывает о жизни в Инстаграме.