За ноябрь в районе Башкирии из «красной» зоны от коронавируса умер уже третий житель

В Альшеевском районе Башкирии от коронавируса за 15 дней умер уже третий пациент Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В министерстве здравоохранения Башкирии раскрыли личность 68-й жертвы коронавируса. Об очередной смерти, вызванной COVID-19, стало известно сегодня, 16 ноября.

По данным ведомства, скончалась 67-летняя жительница Альшеевского района. У нее было еще два сопутствующих заболевания: сахарный диабет второго типа и мезентериальный тромбоз [закупорка сосудов брыжейки – ткани, с помощью которой кишечник крепится к брюшной стенке].

Отметим, за ноябрь это уже третья смерть от коронавируса, зафиксированная в Альшеевском районе. Летальные случаи здесь были подтверждены 2 ноября (69-летняя женщина) и накануне, 15 ноября (94-летний мужчина). Если обратиться к статистике, то в этом районе с начала пандемии заразились 207 человек. Не так устрашающе в масштабах республики, где ковид за все время подхватили уже 12444 человек, но достаточно много для муниципалитета, где живет 36 тысяч жителей. Именно поэтому Альшеевский район на региональной карте заболеваемости COVID-19 входит в «красную» зону: из расчета на 100 тысяч населения 515,8 человек здесь являются носителями инфекции. Для сравнения, в башкирской столице Уфе, где заразилось 4797 горожан, этот показатель составляет 422,5.