Жителям Башкирии вернули 26,5 млн рублей переплаты за отопление

Жителям Башкирии вернули больше 26 млн рублей переплаты за отопление

Жителям Башкирии, проживающих в 253 многоквартирных домах, по итогам 2019 года было возвращено 26,5 млн рублей излишне начисленной платы за отопление. Об этом 16 ноября на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил председатель Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков.

Чтобы избежать переплат за тепло, ресурсоснабжающие и управляющие организации теперь обязаны объяснять Жилстройнадзору и министерству ЖКХ республики причины доначислений. По словам Шафикова, только весной 2020 года при осмотре приборов учета в 98 домах был выявлен «ряд нарушений».