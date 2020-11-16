В Башкирии создается завод по ремонту снятой с производства модели вертолета

фото: Радий Хабиров // vk.com

На территории башкирского города Кумертау будет создан завод по ремонту вертолетов Ка-26. Эта модель уже снята с производства, но 800 машин до сих пор используются, в том числе и за рубежом. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров. По его словам, после ремонта вертолеты будут покупать Китай и «другие страны мира».

– В Кумертау накоплены компетенции по вертолётостроению, специалисты есть. Новый ремонтный завод позволит создать для них 50 высокооплачиваемых рабочих мест. Поэтому мы поддерживаем этот проект, предоставляем льготы инвестору, – написал Хабиров.

Такие проекты нужны республике, чтобы ее ассоциировали не только с медом и нефтью, но и авиационной техникой, отметил глава.