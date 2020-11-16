В Башкирии начал работать закон о платных парковках

Вступил закон о платных парковках в Башкирии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии официально вступил в силу так называемый закон о платных парковках. Об этом 16 ноября предупредили в республиканском парламенте.

Согласно новой норме, за стоянку на государственной и муниципальной территориях придется платить. Первые 20 минут простоя для автомобилистов будут бесплатными. Если парковка прилегает к социальным объектам – школам, больницам, объектам культуры, спорта или к органам власти, – то оставить машину можно будет на еще более продолжительный срок, до одного часа.

– Вообще не будет взиматься плата за парковку с 9 часов вечера до 7 утра в будние дни, а также в любое время в выходные и нерабочие праздничные дни, – пояснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

В законе также прописаны категории граждан, которые освобождены от платы за парковку: это ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды. Аналогичное право владелец платной парковки может предоставить и другим категориям граждан.

Толкачев отметил, что вступление в силу закона не значит, что платные парковки появятся везде и повсеместно. Пока новая норма определяет общий порядок, а также дает полномочия Минтрасну Башкирии и органам местного самоуправления. Об организации платных парковок автовладельцы узнают заблаговременно.