В Башкирии на дом доставят бесплатные лекарства от коронавируса: Минздрав рассказал, как и когда

Лекарства будут доставлять медики или волонтеры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Башкирии, заразившиеся коронавирусом и лечащиеся от него в амбулаторных условиях, смогут получить бесплатные препараты. На эти цели федеральный резервный фонд выделил республике 151 млн рублей. Эти деньги рассчитаны на 19 тысяч пациентов. Региональный Минздрав планирует обеспечивать бесплатными лекарствами по пять тысяч человек в месяц. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил глава ведомства Максим Забелин.

По его словам, получат бесплатные препараты пациенты с подтвержденным или вероятным случаями заболевания коронавирусной инфекцией. В приоритете – больные со средней и тяжелой формой COVID-19 и внебольничной пневмонии. Схемы лечения и комбинации препаратов будет определять лечащий врач.

– Первые поставки препаратов поступили на склады в прошедшие выходные. Это фавипировир, гидроксихлорохин – противовирусные препараты на 1100 пациентов, также поступили антибактериальные препараты на две тысячи пациентов и первая партия упаковок интерферона, – сказал Забелин.

В Уфе первые пакеты с препаратами передадут уже сегодня, с завтрашнего дня их получат все остальные медучреждения Башкирии. Доставлять лекарства будет или медик, или волонтер. При получении пациенту нужно будет расписаться.