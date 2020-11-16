«У нас пачками люди будут умирать»: Хабиров обратился к министру здравоохранения Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров попросил министра здравоохранения Максима Забелина уделять внимание не только лечению коронавируса, но и других болезням. По словам руководителя региона, из-за того что медицинская система акцентируется в основном на COVID-19, страдают пациенты с другими недугами.

– Коронавирус бьет по другим видам заболевания, и у нас люди из-за коронавируса не могут получить до конца квалифицированную помощь. На эту ситуацию обращайте внимание. […] Мы не можем всю медицину повернуть только на ковид. Когда мы будем спасать от ковида, у нас пачками люди будут умирать от других заболеваний, – обратился Хабиров в главе Минздрава.

Глава Башкирии также отметил, что наступившая неделя ожидается такой же напряженной, как и предыдущая. «Но в целом ситуацию мы довольно уверенно держим».