Радий Хабиров отчитал чиновников, не соблюдающих антиковидные правила

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На очередной «оперативке» в правительстве Башкирии Радий Хабиров снова поднял вопрос о том, что в некоторых ведомствах и социальных объектах нарушаются правила по борьбе с коронавирусом. Глава региона напомнил, что каждую неделю проводится проверка, как соблюдается антиковидный режим в разных ведомствах и учреждениях. В число проверяемых объектов также входят и школы, и другие муниципальные, и подведомственные учреждения.

- Начну с хорошего. 111 объектов находятся в «зеленой» зоне. Очень неплохо там налажена работа – и входной контроль есть, и масочный режим соблюдается. – отметил Хабиров.

Однако внимание главы Башкирии привлекли 17 объектов, которые находятся в «красной» зоне. Та, например, в администрации Мечетлинского района прием посетителей проводится прямо в фойе, где им даже не измеряют температуру и не предлагают антисептики. Масочный режим тоже соблюдается всего на 60 процентов. В одном из поселений Яркеевского сельсовета Илишевского района не организована термометрия на входе, плохо соблюдается масочный режим. Досталось и стерлитамакскому ЗАГСу, где на входе не измеряют температуру и отсутствуют антисептики.

- Я прошу ответственно подходить к этому и все требования выполнять, - подчеркнул Радий Хабиров.