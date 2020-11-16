«Мне эти деньги не нужны»: глава Башкирии потребовал больше штрафовать нарушителей масочного режима

!no_title Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 16 ноября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров попросил МВД усилить работу по нарушителям масочного режима. По его словам, на предстоящем заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, он планирует отчитать тех глав районов, где выписано мало штрафов за нарушения антиковидных правил.

- О соблюдении масочного режима: не снижайте пожалуйста обороты. На этой неделе я послушаю тех глав муниципалитетов, где небольшие количества штрафов. Мне эти деньги не нужны. Нам они не нужны. Но, то, что штрафов нет – это значит работа поставлена плохо. Нам есть где еще людей убедить, чтобы соблюдали санитарно-эпидемиологические нормы, - подчеркнул Хабиров.

Глава Башкирии также попросил МВД усилить работу с нарушителями масочного режима.