В Башкирии открыли антиковидный ситуационный центр

Работать будут в центре операторы, медицинские эксперты. Номер телефона (347) 218-19-19.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 16 ноября Радий Хабиров сообщил, что в республике открыли Антиковидный ситуационный центр. Возглавила его депутат Римма Утяшева. Центр сделан для того, чтобы каждый заболевший житель региона мог проконсультироваться со специалистами. Центр нужен для того, чтобы разгрузить медицинские организации.

Расположен он в здании Конгресс-холла в Уфе.

- Надеемся, что центр снизит градус обращений людей. У людей будет возможность получить внятную информацию, - сказал Хабиров.

Утяшева сообщила, что работать будут в центре операторы, медицинские эксперты. Номер телефона (347) 218-19-19.