«Ситуация стабильно тяжелая»: Хабиров – о коронавирусе в Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в республике как «стабильно тяжелую». Об этом он сказал на оперативном совещании в региональном правительстве 16 ноября.

– Мы характеризуем ситуацию в республике как стабильно тяжелую. Она сложная. У нас каждый день более ста заболевших. Несколько человек у нас умирает. Поэтому это тяжелая ситуация. Я полагаю, что в случае соблюдения всех мер у нас произойдет остановка количества заболевших, но этой займет время. Я прошу держать в запасе коечный фонд и, если есть необходимость, разворачивать новые учреждения, – сказал Хабиров.

Он добавил, что через 2-3 недели в Стерлитамаке откроется новый инфекционный госпиталь - по образцу отстроенного весной центра в поселке Зубово под Уфой. Поэтому коечный фонд в республике, по словам Хабирова, находится под контролем.