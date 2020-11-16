В Башкирии 5-летняя девочка с дедушкой погибли из-за пожара в жилом доме

фото: МЧС РБ

В Альшеевском районе Башкирии 15 ноября произошел пожар, унесший жизни 5-летней девочки и ее дедушки. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Огонь вспыхнул в одноэтажном бревенчатом доме по улице Крупской села Шафраново. Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 17:41. На место были направлены силы и средства МЧС, а также добровольная пожарная команда – всего 28 человек и 12 единиц техники. Пожар на площади в 64 кв.м. удалось локализовать только спустя час после вызова. В 19:00 спасатели ликвидировали открытое горение.

фото: МЧС РБ

До приезда пожарной охраны сельчане вынесли из дома 62-летнего мужчину и его пятилетнюю внучку. Смерть пенсионера была констатирована на месте, а девочку в бессознательном состоянии доставили в больницу. По приезде в госпиталь она скончалась. Как уточнили в МЧС, девочка осталось с дедушкой дома, пока ее родители ездили в магазин за подгузниками.

Сейчас в причинах и обстоятельствах пожара разбираются дознаватель МЧС, следственно-оперативная группа и эксперты испытательной лаборатории.