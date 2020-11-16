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Происшествия

В Уфе на припаркованную у дома машину с крыши обрушился парапет

Обошлось без пострадавших, но местные жители напряглись
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УГЗ по Уфе

фото: УГЗ по Уфе

В Уфе минувшим вечером 15 ноября с крыши дома на припаркованную машину обрушился парапет. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.

Случай произошел у 11-этажки по адресу Интернациональная, 131/1. Часть ограды рухнула на стоявшую впритык к высотке Daewoo Nexia. Кирпичная кладка, упав на капот, разбила легковушке всю переднюю часть. К счастью, автомобиль оказался единственной жертвой происшествия.

Направленные к дому сотрудники аварийной службы оградили опасный участок лентой. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

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