Супружеская пара застряла на внедорожнике в башкирском лесу

фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Кугарчинском районе Башкирии супружеская пара, отправившаяся в лес на машине, застряла в снегу. Инцидент произошел в минувшую субботу, 14 ноября около Суюшевского залива, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

Мужчина и женщина пытались сократить дорогу через лес, однако это сыграло с ними злую шутку. Внедорожник не смог преодолеть осевший недавно снег. Пришлось вызывать спасателей.

– На вызов оперативно выехали спасатели Аварийно-спасательной службы, – передали в Госкомитете по ЧС. – Все закончилось благополучно. Выбраться из снега супругам помогли местные жители. Спасатели же сопроводили их до трассы.

В экстренном ведомстве предупредили, что перед дальней дорогой необходимо основательно подготовиться. Трагический случай на дороге может произойти не только в ДТП, но и от мороза.