Слабый ветер и сильных холод ожидаются в Башкирии в начале недели

В Башкирии будет безветренно, но очень холодно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Башгидромета дали прогноз погоды на начало недели – с 16 по 18 ноября. В эти три в республике ожидается устойчивый холод и безветрие.

Грядущей ночью, 16 ноября, температура воздуха упадет до -15,-20°, местами и вовсе ударят настоящие морозы -21, -26°. Днем сильный холод немного отступит – столбики термометров поднимутся до -8,-13°. Снега специалисты не обещают, а северный ветер, по их данным, будет слабым.

Практически такая же погода сохранится и в последующие два дня, 17 и 18 ноября. Без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью -12,-17°, местами -20,-25°, днем -7,-12°.