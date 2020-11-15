В Башкирии детей застали за взрослым занятием возле туалета

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В башкирском городе Бирске подростков застали за курением возле общественного туалета. Местный житель попытался сделать замечание детям, но получил жесткий отпор. Тогда он сфотографировал двоих юношей и слил их снимки в городской паблик «ВКонтакте».

– Курят и переговариваются со мной, я подошел к ним и начал разговаривать и читать лекции, а они оскорбляют меня. Родители, примите меры – это ужас что за дети! – пожаловался горожанин.

В комментариях к публикации один из пользователей отметил, что во всем виноваты родители – как в пагубной привычке своих детей, так и в их воспитании.

Напомним, по административному кодексу вовлечение детей в процесс курения карается штрафом в размере от одной до двух тысяч рублей. Родителям за покупку сигарет своему ребенку придется заплатить еще больше – от двух до трех тысяч рублей.