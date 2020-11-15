Уфимский врач: «Не знаю ни одного человека, который умер бы от коронавируса»

фото: инстаграм // Глеб Глебов

Врач-хирург Глеб Глебов, лечащий пациентов в ковид-госпитале под Уфой, заявил, что «от коронавируса не умирают». Он сказал об этом на онлайн-лектории «медики против COVID».

– Другие заболевания никуда не делись. Статистика – это только цифры. На самом деле, ваше здоровье для врачей гораздо важнее, чем все эти цифры. Я уже говорил: от коронавируса не умирают. Я работаю с начала пандемии – восьмой месяц моей работы в красной зоне – я не знаю ни одного человека, который умер бы от коронавируса. Умирают от его осложнений: пневмония, тромбозы, у кого-то обостряются хронические заболевания, – сказал специалист.

По его словам, никто не умирает из-за того, что вдыхает вирус и большинство переносит инфекцию в легкой форме.

Напомним, во время того же лектория Глебов объяснил, с чем связаны головные боли при COVID-19. На этой неделе специалист также выступил с резкой критикой регионального Минздрава и предложил главе ведомства Максиму Забелин "подарить калькулятор".