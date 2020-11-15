На озере в Башкирии было обнаружено вмерзшее в лед тело мужчины

Мертвого мужчину из воды достали спасатели

На озере Атавды Абзелиловского района Башкирии было обнаружено вмерзшее в лед тело рыбака. Об этом 15 ноября сообщил Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям. Страшную находку местные жители сделали накануне. Труп погибшего рыбака из водоема извлекали спасатели аварийно-спасательной службы.

– По предварительным данным, 50-летний отправился на рыбалку, отойдя от берега около 100 метров провалился под лёд и утонул. Во всех обстоятельствах смерти мужчины ещё предстоит разобраться правоохранительным органам, – передали в Госкомитете.

По версии спасателей, лед толщиной 4-5 см попросту не выдержал вес рыбака, и тот провалился. В аварийном ведомстве отметили, что такие случаи далеко не редкость – «как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки».

Безопасным для одного человека считается лед толщиной не менее 10-12 см. В случае, если лед начинает трескаться с характерным скрипящим звуком, необходимо скользящим шагом покинуть опасный участок, а в критической ситуации лечь на лед, чтобы увеличить площадь распределения веса, и отползти в обратном направлении.