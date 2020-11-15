Долгожитель стал 67-й жертвой коронавируса в Башкирии

В Башкирии от коронавируса скончался 94-летний дедушка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве здравоохранения Башкирии раскрыли личность 67-й жертвы коронавируса. Напомним, об очередной смерти, вызванной COVID-19, стало известно сегодня, 15 ноября.

По данным ведомства, от ковида скончался долгожитель из Альшеевского района. Пожилому мужчине было 94 года. У пенсионера диагностировано еще несколько сопутствующих заболеваний: гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца без застойной сердечной недостаточности и ожирение первой степени.

Напомним, смерть от коронавируса в Башкирии регистрируется уже 11-й день кряду. Из 319 ковид-положительных пациентов, которые сейчас лежат в больницах, 31 находится в тяжелом состоянии и шестеро подключены к ИВЛ. С начала пандемии в республике подтверждено 12 328 случаев COVID-19 (+118 за сутки), 11 101 успешно вылечились от инфекции (+8)