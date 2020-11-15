Нарколог из Уфы рассказал, помогает ли алкоголь здоровью

Нарколог убежден - алкоголь вреден в любых количествах Фото: Алексей ФОКИН

Главврач Республиканского наркологического диспансера №2 Азат Асадуллин рассказал, помогает ли хоть сколько-нибудь алкоголь здоровью. Ответ на этот вопрос специалист дал во время прямого эфира в своем инстаграме.

– Алкоголь – это яд, который вреден в любых количествах. Это наносит определенный вред жизни, хотим мы этого или не хотим, – сказал нарколог. – Не скажу, что алкоголь – это польза, но однозначно скажу, что это вред. Пить ради здоровья – это какой-то мифический, парадоксальный взгляд на жизнь.

Медик добавил, что по статистике полностью не пьют в Башкирии всего 12% взрослого населения, и это без учета того, что некоторые опрошенные могли приукрашивать свое воздержание. «На самом деле, только где-то 8% – это абстиненты [не пьющие], остальные пьют, 12-16% страдают теми или иными расстройствами приема алкоголя».