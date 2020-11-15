Башкирской больнице купили томограф за 38 млн рублей

фото: Минздрав РБ

Учалинской городской больнице в рамках нацпроекта «Здравоохранение» купили компьютерный томограф за 38,2 млн рублей. На следующей неделе врачей-рентгенологов медучреждения будут учить им пользоваться. Об этом сообщил башкирский Минздрав.

Как отметил главврач больницы Рустам Латыпов, новый аппарат имеет существенные преимущества перед другими устройствами. В частности, он позволяет провести рентгенологические исследование периферических сосудов и определить место закупорки тромбом в головном мозге.

Жители Учалинского района смогут пройти обследование на новом КТ уже в декабре текущего года.