В больницах Башкирии лежат 319 ковид-положительных пациентов

В Башкирии за минувшие сутки подтвердилось 118 случаев коронавируса. С начала пандемии в республике заразились 12 328 жителей. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе администрации руководителя региона.

На одного человека увеличилось число жертв COVID-19. Всего умерло уже 67 человек. Темпы выздоровлений снизились: за прошедшие 24 часа было выписано только 8 пациентов (всего – 11 101).

Сейчас коронавирус в Башкирии переносят 1160 человек, 319 из них лежат в больницах, а 841 лечатся дома на самоизоляции.