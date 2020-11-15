Уфимский врач из ковид-госпиталя объяснил, почему при коронавирусе болит голова

У зараженных коронавирусом наблюдаются боли в голове

Глеб Глебов, работающий в ковид-госпитале под Уфой, объяснил, почему при коронавирусе болит голова. Разъяснение специалист дал во время онлайн-трансляции «Медики против COVID». Один из зрителей пожаловался, что уже две недели сидит на больничном по коронавирусу, и у него появились «сильные головные боли».

– Часто наблюдаем, когда люди выписываются, появляются головные боли - потому что поражаются сосудистые системы, поэтому чаще всего при выписке врачи назначают антикоагулянты прямого действия и спазмолитики, – рассказал медик.

Напомним, на этой неделе Глеб Глебов выступил с резкой критикой Минздрава Башкирии.