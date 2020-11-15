В Башкирии без вести пропала 35-летняя Мария Белик

фото: "Лиза Алерт"

В башкирском городе Стерлитамаке без вести пропала 35-летняя Мария Белик. Об этом сообщили волонтеры организации «Лиза Алерт».

Как рассказали активисты, 14 ноября женщина вышла из дома, и с тех пор ее никто не видел. Волонтеры полагают, что она все еще находится в пределах города. Объявлен набор добровольцев на участие в поисках пропавшей.

Приметы Марии: рост – 155 см, худощавое телосложение, рыжие волосы и карие глаза. В день пропажи была одета в черную удлиненную куртку, темно-синие джинсы, черные ботинки и белую вязаную шапку.

Всех, кто знает о местоположении Марии Белик, просят обратиться по телефону 8 (800) 700-54-52 («Лиза Алерт») или 112 (экстренная служба).