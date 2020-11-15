Водитель без прав погиб на трассе в Башкирии при столкновении с фурой

фото: ГИБДД РБ

Минувшей ночью в Туймазинском районе Башкирии произошло тройное ДТП с погибшим. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент случился в полночь, 15 ноября, на 1321 км трассы Самара-Уфа-Челябинск. 63-летний местный житель на Hyundai Solaris врезался в попутный ВАЗ 99-й модели, после чего вылетел на встречку, где столкнулся с фурой Scania. Водитель легковой иномарки погиб на месте происшествия. По данным ГИБДД, ранее он был лишен прав за нетрезвую езду.

– Я двигался с Уфы на Самару. Передо мной тоже шла фура, метрах в десяти. Смотрю, в «Жигули» [ВАЗ-21099] въезжает Hyundai, и их начинает заносить в мою сторону. Я «ударил» по тормозам. «Жигули» проскочила, а Hyundai врезался в меня, – рассказал, как произошло ДТП водитель фуры.

За минувшие сутки на дорогах республики произошло 11 аварий, в которых один человек погиб и 21 получили травмы.