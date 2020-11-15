Умер глава Булгаковского сельсовета Башкирии

Александр Мельников скончался на 54-м году жизни

14 ноября на 54-м году жизни скончался глава Булгаковского сельсовета Уфимского района Башкирии Александр Мельников. В пресс-службе поселения сообщили, что он умер «после непродолжительной болезни».

Прощание с Александром Мельниковым состоится сегодня, 15 ноября, в 13:00. Адрес: село Булгаково, улица Садовая, 6.

Мельников родился 27 октября 1963 года и всю жизни прожил в родном Булгаково. Работал слесарем. Более двух лет служил в Афганистане, за что был награжден медалью «От благодарного афганского народа». Затем продолжил службу в органах внутренних дел. Большую часть карьеры – с 1991 по 2007 – работал бригадиром участка сельскохозяйственного производства. Главой Булгаковского сельсовета Мельников был на протяжении 13 лет – с 19 марта 2007 года.

– Вся его жизнь – яркий пример того, каким должен быть настоящий мужчина: верным своему долгу, слову, выбранному делу, семье, Отечеству. Наш район потерял прекрасного человека, мудрого руководителя. Как опытный глава крупнейшего сельского поселения Уфимского района он, несомненно, был одним из лучших, на него равнялись, просили совета, прислушивались к его авторитетному мнению, – написали о Мельникове его коллеги.