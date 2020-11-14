«Салават Юлаев» на выезде обыграл московское «Динамо» проигрывая по ходу встречи

Фото: ХК "Динамо Москва"

«Салават Юлаев» порадовал фанатов «валидольным» хоккеем и обыграл на выезде московское «Динамо».

Встреча со столичной командой была второй в очередном «западном» выезде уфимской команды. Начинали уфимские хоккеисты откровенно плохо, пропустив две шайбы уже за пять минут первого периода. Отыграться уфимской команде удалось лишь в конце второго и начале третьего периодов. Шайбы забили Маркус Гранлунд и Сакари Маннинен.

Под занавес основного времени «юлаевцы» вышли вперед – казалось, что победу принесет шайба Ларсена, но хозяева ответили на нее уже через 40 секунд. В итоге встреча перешла в овертайм, где все решила шайба Никиты Сошникова. Итоговый счет встречи - 4:3.

Следующий матч «Салавата Юлаева» пройдет 16 ноября – соперником будет питерский СКА.