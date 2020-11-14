«Нанотехнологии»: уфимцы заявили, что в их парке укладывают газон в снег

В соцсетях выложили фотографии, на которых в парке кладут газон прямо на снег.

Снимки появились в автомобильном сообществе «БашДТП». Автор заявляет, что на них изображены коммунальщики, которые укладывают рулонный газон в парке Первомайский прямо в снег.

Судя по внешнему виду фонарей освещения и аркам на аллее, место, в котором производят необычные работы, действительно похоже на обновленный парк в северной части Уфы. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

- Нанотехнологии, - емко описал происходящее автор снимка.