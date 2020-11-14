В Башкирии побит пугающий рекорд заболевших пневмонией за сутки

За прошлую пятницу, 13 ноября внебольничную пневмонию выявили у 358 жителей Башкирии.

В республике фиксируется не только рост заболеваемости коронавирусом, но и внебольничной пневмонией. Так, за прошлые сутки в регионе выявили 358 случаев опасной болезни. Тем не менее, по выздоровлению от внебольничной пневмонии выписали 368 пациентов.

Напомним, что за минувшие сутки в Башкирии выявили 114 заболевших коронавирусом. В больницах получают лечение 315 человек. 32 пациента находятся в тяжелом состоянии, 7 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Также за сутки в республике зафиксирована одна смерть от COVID-19.