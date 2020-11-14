«Салават Юлаев» продолжает выездную серию игрой с московским «Динамо»

Уфимский «Салават Юлаев» в рамках выездной серию проведет матч с московским «Динамо».

Команда Томи Ламсы 12 ноября потерпела неприятное поражение от противника в лице ЦСКА. Встреча получилась результативной, но московский соперник в итоге оказался сильнее гостей из Уфы.

Сегодня уфимские хоккеисты продолжат выездную серию. Если говорить о сухой статистике, то «Динамо» уже не так опасно, как прошлый соперник «Салавата». Тем не менее, просто так отдавать победу на своем льду сопернику явно не намерены.

Посмотреть игру можно в эфире телеканала БСТ в 18.30 по уфимскому времени. Также трансляцию матча организуют в уфимском «Арт-Квадрате»