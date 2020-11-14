В Башкирии за сутки выявили еще 114 случаев коронавируса

Коронавирусом в Башкирии за сутки заболели еще 114 человек.

Согласно данным оперативного штаба Башкирии по борьбе с распространением коронавируса в Башкирии, за пятницу, 13 ноября, в регионе выявили еще 114 новых случаев COVID-19. За 24 часа от опасной болезни выздоровел 31 человек. Таким образом, общее число заболевших достигло 12210 человек, выписанных – 11093.

Лечение сейчас получают 1051 человек. Из них 716 переносят болезнь в легкой форме и лечатся амбулаторно, остальные 315 – в больницах.

Число погибших от коронавируса в Башкирии вновь увеличилось на одного человека – сейчас печальная цифра остановилась на 66.