Жителя Башкирии три года лечили не от той болезни и он стал инвалидом

Житель Башкирии отсудил у больницы 600 тысяч рублей за неправильное лечение.

В Бирском районном суде рассказали о непростой ситуации, которая возникла в жизни местного жителя. В 2015 году он обратился в местную районную больницу за медицинской помощью. Доктор обозначил неправильный диагноз и назначил пациенту лечение. За три года подобная медицинская практика привела к серьезным последствиям – у мужчины возникли непоправимые осложнения. Из-за этого ему пришлось обратиться в другую больницу и даже лечь на операцию. Дошло до того, что житель Бирска стал инвалидом первой группы.

Вскоре мужчина обратился в суд, желая наказать виновных медиков. Моральный и материальный ущерб от неверных действий врачей он оценил почти в 3,5 миллиона рублей.

В итоге суд частично удовлетворил требования бывшего пациента больницы. Мужчина получил компенсации общей суммы порядка одного миллиона рублей – 600 за моральный ущерб, а остальное за материальный.