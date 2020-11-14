Новый ковид-госпиталь в Башкирии хотят достроить до 1 декабря

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров рассказал, что новый ковид-госпиталь в Стерлитамаке достроят к 1 декабря.

Чиновник напомнил, что инфекционный госпиталь в Зубово под Уфой рабочие успел сдать в рекордный срок – всего 55 дней. Однако при строительстве похожего здания в Стерлитамаке власти республики рассчитывают на еще более короткий срок – 50 дней.

- Мы поднимаем планку еще выше. Главное, что в новой инфекционке мы учли все пожелания медиков, поэтому делаем ее многопрофильной. Мы учитываем все, до мелочей, - написал Назаров в соцсетях.

Любопытно, что по примеру Башкирии инфекционную больницу построили в соседней Челябинской области. Там рабочие управились за 75 дней.