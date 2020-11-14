Уфимцев лишили льгот на проезд в трамваях и троллейбусах Фото: Олег ЗОЛОТО

В Уфе отменили льготы на проезд в электротранспорте.

Администрация Уфы ввела новые правила, согласно которым в трамваях и троллейбусах отныне не будет действовать скидки за оплату проезда пластиковой картой МУЭТ для учащихся – раньше такие поездки обходились в 13 рублей.

Также власти города решили отменить проездные карты для всех категорий граждан и организаций. Ранее одна поездка по такому документу стоила от 9 до 15 рублей в зависимости от количества средств на ней.

Ранее редакция «КП-Уфа» разбиралась в плюсах минусах уфимского трамвая. Большой материал можно прочитать по ссылке.