На трассе в Башкирии машина слетела в кювет, пострадали четверо мужчин

В Башкирии водитель из Оренбургской области вылетел с трассы в кювет, пострадали четыре человека.

В ГИБДД республики сообщили, что авария с ВАЗ-21099 произошла вечером в пятницу, 13 ноября. 48-летний житель Орска не справился с управлением на зимней дороге в Баймакском районе и на скорости вылетел в кювет, после этого автомобиль перевернулся. По предварительной информации, обошлось без жертв, но медицинская помощь все же потребовалась водителю и трем его пассажирам.

Всего за минувшие сутки в республике произошло 11 ДТП, в которых 16 человек получили травмы.

Ранее глава Минстранса Башкирии Алан Марзаев объяснял, почему на дорогах Башкирии не падает смертность. Главной причиной он назвал пьяных водителей.