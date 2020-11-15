Боль просто сводит с ума: девушке из Башкирии с редкой болезнью стало хуже после терапии

Александра по-прежнему уверена, что справится и с этим непростым испытанием в жизни

Совсем недавно мы писали о 23-летней жительнице поселка Приютово Белебеевского района, которая отважно борется с аденокистозным раком слюнной железы. Александра Абрамова готовилась проходить очередной курс химиотерапии, но на днях ее состояние сильно ухудшилось – боли стали настолько невыносимыми, что буквально сводят с ума. Александру даже положили в больницу, но пока врачам не удается облегчить ее мучения – даже наркотические обезболивающие не справляются.

— Это просто очередное испытание, которое мне нужно выдержать, и я справлюсь. Мне очень важна сейчас поддержка, чтобы в меня верили, - говорит молодая девушка. - Не знаю, продолжат ли сейчас врачи химиотерапию, иногда мне кажется, что она подкосила меня больше, чем сама болезнь.

Напомним, что Александра впервые заметила странные симптомы два года назад, когда за ухом появилась небольшая шишка, а потом начались сильные боли, которые приходилось глушить горстями обезболивающих. Девушку неоднократно осматривали и хирург, и ЛОР, и стоматолог, а перед операцией ее отправили на консультацию к онкологу. После биопсии выяснилось, что опухоль злокачественная, и уже дала единичные метастазы в печень и легкие.

Сейчас Александра нуждается в поддержке, как в моральной, так и материальной. Если и вы хотите помочь молодой девушке, можете сделать посильный вклад на карту 2202 2007 6403 4789 (привязана к номеру 8(937)831-66-97, получатель Абрамова Александра Борисовна).