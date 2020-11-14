Уфимцу на вечернике соседей порезали причинное место Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

37-летнему уфимцу во время алко-вечеринки серьезно порезали пах.

Все произошло поздней ночью 12 ноября в одном из домов в северной части Уфы. 37-летний горожанин распивал спиртное в компании своего 26-летнего соседа. В один момент собрание друзей переросло в пьяную драку в подъезде. Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительной информации, молодой человек ударил своего оппонента ножом в пах. Истекающего кровью гражданина пришлось срочно везти в больницу. Второго участника конфликта доставили в полицию, где он и рассказал, как все произошло. Примечательно, что ранее парень был судим за хранение наркотиков.

Сейчас стражи порядка изучают все обстоятельства необычной истории. Остается неизвестным, возбудили ли уголовное дело.