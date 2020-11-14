Кресло мэра Уфы может занять «неожиданный для общественности человек»

Новый мэр Уфы может оказаться «неожиданный для общественности человек».

Напомним, что после того, прошлый мэр Ульфат Мустафин ушел из жизни из-за осложнений коронавируса, уфимцы начали делать прогнозы о том, кто может занять кресло градоначальника. Кандидатуры были самые разные – от Рустема Афзалова (мэр Сибая, назвавший местного протестующего «экскрементом»), мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева и главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова до заместителя руководителя администрации Хабирова Рината Баширова.

В минувшую пятницу, 13 ноября, связанный с республиканскими чиновниками высшего звена telegram-канал «Подслушано в Башкирии» неожиданно опубликовал со ссылкой на «источники в белом доме» информацию о том, что ни одна из публично обсуждаемых кандидатур на пост мэра Уфа, не рассматривается в качестве кандидата.

- Это будет совершенно неожиданный для общественности человек, - гласит послание.

Любопытно, что в публично озвученной повестке 69 собрания Горсовета Уфы не было заявлено пункта об обсуждении досрочных выборах мэра. Сейчас эту должность временно исполняет первый заместитель руководителя администрации Уфы Радмил Муслимов.