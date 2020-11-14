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Кресло мэра Уфы может занять «неожиданный для общественности человек»

Информация появилась из сообщества чиновников высшего звена
Рустем АХУНОВ
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Кресло мэра Уфы может занять «неожиданный для общественности человек»

Кресло мэра Уфы может занять «неожиданный для общественности человек»

Новый мэр Уфы может оказаться «неожиданный для общественности человек».

Напомним, что после того, прошлый мэр Ульфат Мустафин ушел из жизни из-за осложнений коронавируса, уфимцы начали делать прогнозы о том, кто может занять кресло градоначальника. Кандидатуры были самые разные – от Рустема Афзалова (мэр Сибая, назвавший местного протестующего «экскрементом»), мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева и главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова до заместителя руководителя администрации Хабирова Рината Баширова.

В минувшую пятницу, 13 ноября, связанный с республиканскими чиновниками высшего звена telegram-канал «Подслушано в Башкирии» неожиданно опубликовал со ссылкой на «источники в белом доме» информацию о том, что ни одна из публично обсуждаемых кандидатур на пост мэра Уфа, не рассматривается в качестве кандидата.

- Это будет совершенно неожиданный для общественности человек, - гласит послание.

Любопытно, что в публично озвученной повестке 69 собрания Горсовета Уфы не было заявлено пункта об обсуждении досрочных выборах мэра. Сейчас эту должность временно исполняет первый заместитель руководителя администрации Уфы Радмил Муслимов.