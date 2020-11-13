Жителей микрорайона в Уфе терроризирует неадекватный мужчина с топором

Фото: скриншот с эфира передачи

Жители микрорайона Яркий в Демском районе Уфы страдают от неадекватного соседя, который агрессивно ведет себя по отношению к окружающим, нападает на соседей и выходит во двор с топором, передает РенТВ.

В видеосюжете телеканала также сообщается, что одной из его выходок стал выход на детскую площадку, когда он в весьма агрессивной манере стал без причины размахивать топором и громить скамейки и городки. К счастью, в тот момент из жильцов никто не пострадал.

Пострадавшие появились при другом конфликте, когда агрессивный мужчина напал на одного из пожилых жителей домов. От удара ногой дедушка упал на землю, выручил его тогда молодой сосед, который сопроводил нападавшего до квартиры.

По словам местных, эти случаи не единичны: нападения были на женщин и матерей. В настоящий момент жильцы дома выступили против такого соседства и обратились в полицию в надежде, что с дебоширом разберутся правоохранительные органы.