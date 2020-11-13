В Башкирии третий день подряд прирост заболевших пневмонией превышает 300 человек

С начала текущей недели внебольничную пневмонию диагностировали полутора тысячам жителей Башкирии

В Башкирии уже третий день кряду количество заболевших внебольничной пневмонией за сутки превышает 300 человек. Так, по данным регионального Минздрава от 13 ноября, за последние 24 часа это инфекционное заболевание диагностировали 326 жителям. Из больниц при этом стараются выписывать аналогичное число пациентов – 333. Такая же статистика наблюдалась 11 и 12 ноября: 337/315 заболевших и 360/321 выписанных соответственно.

С начала текущей недели диагноз «внебольничная пневмония» в Башкирии поставили более полутора тысячам человек.

Коронавирусом за минувшие сутки заболели 115 человек (всего – 11981), 51 выздоровел (110111) и 1 умер (65). В тяжелом состоянии находятся 30 ковид-положительных пациентов, жизни семерых из них поддерживает аппарат ИВЛ.