В Башкирии грибник нашел в лесу останки мужчины, числившегося пропавшем без вести

фото: МВД РБ

В лесу на окраине башкирского города Стерлитамака был обнаружен скелетированный труп мужчины, числившегося пропавшем без вести. Страшную находку сделал грибник, сообщили в республиканском МВД.

О пропаже 38-летнего жителя Гафурийского района было заявлено еще летом. По словам родителей мужчины, их сын перестал выходить на связь после того, как поехал в Стерлитамак. Через некоторое время его останки, прикрытые ветками, нашел грибник, который прогуливался вдоль лесополосы. Как впоследствии выяснили правоохранители, смерть погибшего носит криминальный характер. СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Следователи и сотрудники угрозыска проанализировали контакты убитого, изучили его личность и проверили данные телефона. Таким образом они смогли выйти на подозреваемого – им оказался неоднократно судимый 47-летний житель Стерлитамака. Он был знаком с потерпевшим.

– Злоумышленник, узнав о расследовании уголовного дела, скрылся от органов следствия, однако […] был вскоре задержан сотрудниками полиции в Стерлитамаке, – передали в Следственном комитете. – Под тяжестью собранных доказательств задержанный сознался в содеянном и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.

Задержанный рассказал, что в июле 2020 года он решил убить своего знакомого «на почве личных разногласий». Подозреваемый договорился о встрече с жертвой, завел ее в безлюдное место и несколько раз ударил ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Злоумышленнику предъявили обвинение. Сейчас он находится под стражей.