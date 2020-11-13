Синоптики уточнили прогноз погоды на выходных в Башкирии

14 ноября в Башкирии выпадет небольшой снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Башгидромета дали уточненный прогноз погоды на выходные, 14-15 ноября. По данным специалистов, в республику ненадолго придет зимний холод.

Грядущей ночью, 14 ноября, средняя температура воздуха составит -8, -13°, в отдельных районах Башкирии столбики термометров и вовсе покажут -16, -21°. Днем пройдет небольшой снег и немного потеплеет – до -6,-11°. Ветер будет северным, северо-западным, умеренным.

В воскресенье, 15 ноября, ночь ожидается уже не такой морозной: -8,-10°, на окраинах до -14°, днем температура будет колебаться между -7° и -9°. Существенных осадков не прогнозируется, направления и сила ветра останутся теми же.