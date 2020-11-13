Хабиров написал, что его «мир скукоживается до экрана компьютера»

фото: Радий Хабиров // vk.com

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях написал, что в общении с коллегами его «мир скукоживается до экрана компьютера» из-за работы в онлайн-режиме в связи с обострением пандемии коронавируса.

– Но все равно я буду ездить регулярно по нашей большой республике и своими глазами смотреть, что происходит. Сегодня работаю в Салаватском районе, – отметил руководитель региона.

Он также добавил, что его «сильно беспокоят» темпы развития первого в России геопарка «Янган-Тау». Более детально власти региона рассмотрят проблемы проекта 10 декабря.