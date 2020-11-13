Минздрав Башкирии обнародовал информацию о личности 65-й жертвы коронавируса

От коронавируса в Башкирии скончался 67-летний мужчина

В Министерстве здравоохранения Башкирии раскрыли личность 65-й жертвы коронавируса. Об очередной смерти, вызванной непосредственно COVID-19, стало известно сегодня, 13 ноября.

В ведомстве рассказали, что из-за инфекции скончался 67-летний мужчина, жительУфимского района. У него было еще несколько сопутствующих заболеваний: тромбоз мезентеральных и почечных артерий, острый панкреатит и гипертоническая болезнь третьей стадии.

Напомним, в Башкирии по одной смерти от коронавируса регистрируется последние девять дней.

По состоянию на 13 ноября в республике подтвердилось 12 096 случаев COVID-19 (+115 за сутки), выздоровело 11 062 человека (+51). Из 969 пациентов, болеющих прямо сейчас, 321 лежит в больнице – 30 в тяжелом состоянии и семеро подключены к аппарату ИВЛ.