В Башкирии за 100 млн рублей хотят запустить производство соков и пюре для детей

Предприятие появится на территории Кушнаренковского района Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кушнаренковском районе Башкирии планируется запустить центр по переработке сельхозпродукции и производству замороженных ягод, соков и пюре для детского питания. Проект с объемом инвестиций в 100 млн рублей был представлен на тематической заседании у главы республики Радия Хабирова.

Власти региона пообещали поддержать строительство предприятия с помощью налоговых льгот и возмещения процентной ставки по инвестиционному кредиту. Министр экономического развития республики Рустам Муратов также добавил, что дополнительные преференции инвестор получит по новой программе поддержки перерабатывающей промышленности.

– Если предприятие будет делать джемы и соки для маленьких детей, нужно обязательно содействовать продвижению такой продукции, – отметил Радий Хабиров. По его словам, распространение детского питания местного производства сможет взять на себя сеть пунктов «Молочной кухни».